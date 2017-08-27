 رئيس اتحاد القدم يشكر سمو ولي العهد على توجيهه بشراء تذاكر مباراة المنتخب السعودي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

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رئيس اتحاد القدم يشكر سمو ولي العهد على توجيهه بشراء تذاكر مباراة المنتخب السعودي

رئيس اتحاد القدم يشكر سمو ولي العهد على توجيهه بشراء تذاكر مباراة المنتخب السعودي
المناطق _ واس

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت باسمه وباسم مجلس إدارة الاتحاد والوسط الرياضي ، الشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – ، على توجيه سموه بشراء تذاكر مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره الياباني التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2018م في روسيا.
وقال عزت : إن هذه المبادرة غير المستغربة تأتي دعمًا من سموه لمسيرة المنتخب الوطني في الوصول إلى المونديال ، وتقديرًا منه للجماهير الرياضية ودعمها، مشيرًا إلى أن هذا الدعم هو امتداد لاهتمام سموه بقطاعي الشباب والرياضة وبكل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق أفضل النتائج والمنجزات للرياضة بشكلٍ عام وكرة القدم خاصة.
وأضاف : إن سمو ولي العهد له وقفات عديدة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم في تذليل كافة العقبات من أجل تقديم عمل مميز يواكب الخطط والرؤى المستقبلية”، مؤكداً أن ذلك محل تقدير جميع الرياضيين ودليلًا على حرص سموه لرقي الرياضة السعودية وتحقيق المزيد من الإنجازات”، مبيناً أن اتحاد القدم والهيئة العامة للرياضة سيتوليان آلية توزيع التذاكر على الجماهير، متمنيًا التوفيق لمنتخبنا الوطني في نيل بطاقة التأهل للمونديال وإسعاد الجماهير السعودية.

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