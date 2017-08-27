 حاج أمريكي: الطواف حول الكعبة كالطوفان حول العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تركي الفيصل: الفوضى والفراغ السياسي هما أخطر التهديدات التي تواجه عالمنا اليوم محافظ السليل يعايد المرضى في مستشفى السليل العام هيئة الاتصالات : أكثر من 10 ملايين مكالمة ناجحة دوليا في مكة المكرمة حاج أمريكي: الطواف حول الكعبة كالطوفان حول العالم رئيس اتحاد القدم يشكر سمو ولي العهد على توجيهه بشراء تذاكر مباراة المنتخب السعودي ترامب : يرشح سفيرين جديدين لبلاده في ألمانيا والهند أمطار على محافظة قلوة صحة جازان تؤكّد عزل 5 حالات مصابة بالكوليرا طفل من ضيوف الرحمن يكافئ رجال الأمن على طريقته إنستاجرام تواجه قرصنة لسرقة بيانات المشاهير ضيوف وزارة الثقافة والإعلام يشيدون بالتسهيلات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله الحرام اختتام فعاليات حكايات من تاريخ املج

حاج أمريكي: الطواف حول الكعبة كالطوفان حول العالم

حاج أمريكي: الطواف حول الكعبة كالطوفان حول العالم
المناطق _ وكالات

وصف حاج أمريكي الطواف حول الكعبة المشرفة كالطواف حول العالم. وقال في تقرير للجنة العلاقات العامة السعودية – الأمريكية “سابراك” في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ” إن أي حاج يأتي إلى هنا لأداء الحج، وأنا أحدهم، هو في المقام الأول يقوم بواجب ديني بمجرد الوصول إلى المملكة العربية السعودية”.

وأضاف الحاج الأمريكي “بما أنني هنا للمرة الثانية فهي أيضاً فرصة لأي أحد يأتي إلى مكة المكرمة بأن يتذكر النعم التي أنعمها الله علينا، كما أنها فرصة لأن نتذكر أن لدينا أشياء لنكون شاكرين لها، بدءاً من الهواء والماء والطعام الذي يدعمنا”.

ولفت إلى أنه ” من غير العادي جداً أن نرى اكثر من مليوني شخص بنفس هذا التفكير في آن واحد ومكان واحد،  ومن الصعب جداً عدم لقاء الناس في مكة المكرمة”.

واختتم الحاج الأمريكي حديثه بالقول ” أنا سعيد جداً لأن الطواف حول الكعبة هنا حقاً كالطواف حول جميع أنحاء العالم”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>