حاج أمريكي: الطواف حول الكعبة كالطوفان حول العالم

وصف حاج أمريكي الطواف حول الكعبة المشرفة كالطواف حول العالم. وقال في تقرير للجنة العلاقات العامة السعودية – الأمريكية “سابراك” في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ” إن أي حاج يأتي إلى هنا لأداء الحج، وأنا أحدهم، هو في المقام الأول يقوم بواجب ديني بمجرد الوصول إلى المملكة العربية السعودية”.

وأضاف الحاج الأمريكي “بما أنني هنا للمرة الثانية فهي أيضاً فرصة لأي أحد يأتي إلى مكة المكرمة بأن يتذكر النعم التي أنعمها الله علينا، كما أنها فرصة لأن نتذكر أن لدينا أشياء لنكون شاكرين لها، بدءاً من الهواء والماء والطعام الذي يدعمنا”.

ولفت إلى أنه ” من غير العادي جداً أن نرى اكثر من مليوني شخص بنفس هذا التفكير في آن واحد ومكان واحد، ومن الصعب جداً عدم لقاء الناس في مكة المكرمة”.

واختتم الحاج الأمريكي حديثه بالقول ” أنا سعيد جداً لأن الطواف حول الكعبة هنا حقاً كالطواف حول جميع أنحاء العالم”.