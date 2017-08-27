هيئة الاتصالات : أكثر من 10 ملايين مكالمة ناجحة دوليا في مكة المكرمة

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إحصائيتها ليوم عيد الأضحى المبارك في منطقة مكة المكرمة ، التي بلغت أكثر من 10 ملايين مكالمة ناجحة دوليا صادرة عن مزودي الخدمة ، بمعدل زيادة 100 % مقارنة باليوم الثامن من ذي الحجة الجاري ، مشيرة إلى أن حجم استهلاك البيانات في اليوم العاشر بلغ 1078 تيرا بايت .

وأفادت الهيئة ، أن نسبة استخدام اليوتيوب 241 تيرا بايت ، والسناب شات 132 تيرا بايت ، والفيسبوك 43 تيرا بايت ، والواتساب 30 تيرا بايت ، والانستقرام 32 تيرا بايت .