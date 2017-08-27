 هيئة الاتصالات : أكثر من 10 ملايين مكالمة ناجحة دوليا في مكة المكرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

هيئة الاتصالات : أكثر من 10 ملايين مكالمة ناجحة دوليا في مكة المكرمة حاج أمريكي: الطواف حول الكعبة كالطوفان حول العالم رئيس اتحاد القدم يشكر سمو ولي العهد على توجيهه بشراء تذاكر مباراة المنتخب السعودي ترامب : يرشح سفيرين جديدين لبلاده في ألمانيا والهند أمطار على محافظة قلوة صحة جازان تؤكّد عزل 5 حالات مصابة بالكوليرا طفل من ضيوف الرحمن يكافئ رجال الأمن على طريقته إنستاجرام تواجه قرصنة لسرقة بيانات المشاهير ضيوف وزارة الثقافة والإعلام يشيدون بالتسهيلات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله الحرام اختتام فعاليات حكايات من تاريخ املج ” عيد املج اجمل” ترقبوا لقاء تلفزيوني مع الفيصل اليوم على قناة العربية

هيئة الاتصالات : أكثر من 10 ملايين مكالمة ناجحة دوليا في مكة المكرمة

هيئة الاتصالات : أكثر من 10 ملايين مكالمة ناجحة دوليا في مكة المكرمة
المناطق _واس

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إحصائيتها ليوم عيد الأضحى المبارك في منطقة مكة المكرمة ، التي بلغت أكثر من 10 ملايين مكالمة ناجحة دوليا صادرة عن مزودي الخدمة ، بمعدل زيادة 100 % مقارنة باليوم الثامن من ذي الحجة الجاري ، مشيرة إلى أن حجم استهلاك البيانات في اليوم العاشر بلغ 1078 تيرا بايت .
وأفادت الهيئة ، أن نسبة استخدام اليوتيوب 241 تيرا بايت ، والسناب شات 132 تيرا بايت ، والفيسبوك 43 تيرا بايت ، والواتساب 30 تيرا بايت ، والانستقرام 32 تيرا بايت .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>