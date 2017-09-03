محافظ السليل يعايد المرضى في مستشفى السليل العام

قام محافظ السليل الأستاذ سعد بن عبدالله الخريف، صباح يوم أمس الجمعة بزيارة لمستشفى محافظة السليل العام لمعايدة المرضى المنومين والاطمئنان على حالتهم الصحية ، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وكان في استقبال المحافظ مدير مستشفى محافظة السليل العام الدكتور سعد بن عايض آل وديان .

وتجول الخريف داخل قسم التنويم الرجال ، ووزع الورود والهدايا على المرضى المنومين كما اطمئن على الخدمات المقدمة لهم بالمستشفى . كما تشرف بحضور الاحتفال اللذي اقامته المستشفى بهذه المناسبة بحضور مدير المستشفى والموظفين العاملين به من اداريين وفنين واطباء