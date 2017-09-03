 محافظ السليل يعايد المرضى في مستشفى السليل العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

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محافظ السليل يعايد المرضى في مستشفى السليل العام

محافظ السليل يعايد المرضى في مستشفى السليل العام
المناطق _ محمد الغبيشي
قام محافظ السليل الأستاذ سعد بن عبدالله الخريف، صباح يوم أمس الجمعة  بزيارة لمستشفى محافظة السليل العام لمعايدة المرضى المنومين والاطمئنان على حالتهم الصحية ،  وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وكان في استقبال  المحافظ  مدير مستشفى محافظة السليل العام الدكتور سعد بن عايض آل وديان .
وتجول الخريف داخل قسم التنويم الرجال  ، ووزع الورود والهدايا على المرضى المنومين كما اطمئن على الخدمات المقدمة لهم بالمستشفى . كما تشرف بحضور الاحتفال اللذي اقامته المستشفى بهذه المناسبة  بحضور مدير المستشفى والموظفين العاملين به من اداريين وفنين واطباء

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