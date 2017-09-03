مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف يدشن مهرجان “الجوف حلوة 38”

دشن مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف أحمد بن عتيق القعيد بحضور رئيس التطوير السياحي بالفرع ياسر العلي مهرجان الجوف حلوة 38 في منتزه الخزامى بمدينة سكاكا؛ حيث افتتح القعيد المعارض المصاحبة للفعاليات وقام بجولة على أرجاء المهرجان مستمعًا لشرح موجز من مشرف المعارض موسى القاضب عن المجهودات الحثيثة في إنشاء و تنفيذ تلك المعارض والفعاليات المقامة فيها ، إضافةً إلى الخدمات المقدمة للمتنزهين و الزائرين لهذه المعارض .

بعد ذلك انطلقت برامج و فعاليات المسرح بمجموعة من الألعاب النارية إيذانًا بانطلاق فعاليات المهرجان ومن ثم أقيمت العديد من الألعاب الحركية و الترفيهية المسلية الموجهة للأطفال و الكبار؛ فيما شارك المنشد مشاري الرويشد بعدد من الشيلات التي أطربت الحضور و تفاعلوا معها.

و في بادرة من بوادر الوفاء و العطاء الغير مستغربة قامت اللجنة بتكريم عدد من أبناء الشهداء و تقديم العديد من الهدايا لهم مستذكرين دور ذويهم في بذل أرواحهم و دمائهم دفاعًا عن الوطن و أبنائه .

هذا و ذكر المدير التنفيذي للمهرجان صلاح بن شندل العنزي بأن القائمين على المهرجان سعوا على تنويع الفعاليات وتوزيع البرامج لتشمل موقعين بهدف كسب العديد من الحضور في المنطقة ، كما سوف تكون الفعاليات متنوعة وشاملة لتناسب كافة أفراد العائلة ، حيث سيتم استضافة العديد من النجوم في الشعر والإنشاد بالإضافة إلى الفعاليات اليومية كمسرح الطفل والفرق الترفيهية و ركن الأسر المنتجة ، مقدمًا شكره لمنسق الفعاليات أسامه بن فارس العويش على مجهوداته الكبيرة في تنسيق البرنامج اليومي و التنسيق مع الضيوف .

وقدم العنزي شكره و تقديره لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف على دعمهم اللامحدود و متابعتهم المستمرة منذ بدء اعتماد إقامة المهرجان و تقديم التسهيلات الكبرى لضمان نجاحه و بروزه و الشكر موصول للجان العاملة في المهرجان لتفهمهم لدورهم الحيوي و جهودهم البارزة في تنفيذ مناشط و برامج المهرجان .

يشار ان الفعاليات مستمره من تاريخ 10-12 الي تاريخ 14-12 في منتزه الخزامى ومن تاريخ 15-12 الي 16 -12 في بحيرة دومة الجندل