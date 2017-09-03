محافظ أحد المسارحة يتقدم المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك .. ويستقبل المهنئين

تقدم محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، جموع المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك وذلك في مصلى العيد بالمحافظة، حيث أمّ المصلين ، الشيخ أحمد بن عبدالله ضامري ، والذي دعا المسلمين إلى تقوى الله عز وجل في السر والعلن والمحافظة على الصلوات والمداومة على فعل الطاعات والأعمال الصالحة، كما بين أهمية اختيار الأضحية من حيث سلامتها من العيوب والمرض، اقتداءً بسنة نبينا محمد “صلى الله عليه وسلم”، ودعا الجميع إلى المداومة على فعل الطاعات والأعمال الصالحة وإخلاص النية في القول والعمل، سائلا الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفهم .

بعد ذلك استقبل المحافظ في صالة الضيافة بالمحافظة مديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز ومشائخ القبائل ورجال الأعمال وجموع المواطنين الذين قدّموا التهنئة بعيد الأضحى المبارك، وقد بادلهم المحافظ التهنئة بالعيد، ناقلاً لهم تهاني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه .

وأشاد ” الريثي ” بالجهود التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في خدمة حجاج بيت الله الحرام، والتي سهلت على الحجاج أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة أعواماً عديدة مديدة على هذه البلاد وشعبها وكافة البلدان العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات ، ثم تناول الجميع طعام الفطور بهذه المناسبة.

من جهة أخرى قام المحافظ بزيارة ومعايدة المرضى المنومين بمستشفى أحد المسارحة العام، وكان في استقباله مدير المستشفى محمد بن عمران صفحي ، وشملت الزيارة أقسام التنويم حيث هنّأ خلالها المرضى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا لهم السلامة والشفاء العاجل، كما التقى بمنسوبي المستشفى من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين، مقدما للجميع التهنئة بهذه المناسبة، ومعربًا عن تقديره للجهود التي يبذلها الجميع لخدمة المرضى وراحتهم، رافقه في الزيارة مدير شرطة المحافظة الرائد خازم بن سعد العمري .