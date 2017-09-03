 كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

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كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !
المناطق_متابعات

ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية أن زوجاً اقتحم جلسة نسائية تجمع امرأته وصديقاتها، حيث أوسعهن ضرباً مبرحاً في نوبة من الغضب الشديد، بعد أن منعها من زيارتهن، وقطع علاقتها بهن نهائياً.

وشعر الزوج بأن زوجته تواظب على الاجتماع بصديقاتها “الممنوعات عنها”، فعاد إلى المنزل في غير وقته المعتاد، فلم يجدها، فتوجه فوراً إلى منزل صديقاتها.

وقالت الصحيفة وفق مصدر أمني بأنه لم تكد تمضي لحظات حتى استدعى الأمن الزوج في المخفر المختص ، بناءً على بلاغ من صاحبة الشقة المتضررة ، حيث وجد نفسه متهمًا باقتحام وإتلاف سكن خاص والاعتداء بالضرب على ثلاث فتيات عشرينيات، هنَّ صديقات الزوجة اللاتي رفضن التنازل عن رد الاعتبار لهن وفقًا للقانون، خصوصًا أنهن لم يرتكبن أي خطأ ليقبلن من غريب الاعتداء عليهن.

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