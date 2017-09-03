برشلونة الإسباني: تدخلات قطر أفسدت الرياضة

أعرب نادي برشلونة الإسباني عن استيائه إزاء ما يحدث في الرياضة العالمية وخاصة كرة القدم، بعدما أصبحت “الدول تتدخل في صفقات اللاعبين بين الأندية”، مشيراً إلى أن في الوقت الحالي، بات مبلغ 100 مليون يورو غير كاف لجلب لاعب واحد فقط.

وكشف مدير الرياضات الاحترافية بنادي برشلونة ألبرت سولير أن ليفربول طلب من البرسا خلال الساعات الأخيرة من الليلة الماضية، مع انتهاء سوق الانتقالات الصيفي، 200 مليون يورو مقابل انتقال لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو لصفوف “البلاوغرانا”.

وأكد سولير: في اللحظة الأخيرة بعد أسابيع من العروض والمفاوضات، طلب منا ليفربول مبلغ 200 مليون يورو مقابل كوتينيو وقررنا عدم القيام بالعملية.

وأبرز المسؤول الرياضي بالبلاوغرانا أن السوق بات يعاني من تضخم كبير، موضحاً ما حدث في السوق هذا العام يقودنا إلى أعتاب نموذج مختلف تماماً.

وأضاف: كنا نحن أصحاب الأندية التقليدية الذين نقود هذ العمليات، لكن الأمر لم يعد كذلك، الآن باتت الدول (قطر) هي المحرك الرئيسي للأمور، وكذلك صناديق الاستثمار والأثرياء.