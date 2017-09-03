 بعد أيام من إطلاق منتجاتها الأبرز.. «إل جي» تصفع «سامسونج» مجدداً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بعد أيام من إطلاق منتجاتها الأبرز.. «إل جي» تصفع «سامسونج» مجدداً

بعد أيام من إطلاق منتجاتها الأبرز.. «إل جي» تصفع «سامسونج» مجدداً
المناطق_وكالات

صفعة جديدة وجهتها شركة «إل جي» الكورية الجنوبية لنظيرتها «سامسونج» بعد أيام من حفل إعلان منتجاتها الأبرز بما فيها هاتفها الجديد «غلاكسي نوت 8»، إذ طرحت هاتفاً وصفته تقارير إخبارية بأنه شبيه به بشكل كبير جداً من حيث المواصفات والشكل.

وقال موقع «سي نت» التكنولوجي الشهير إن هذا الهاتف تم تزويده بمعظم الإمكانات الموجودة في هاتف «سامسونغ» الرائد، ولكن سيتم طرحه بسعر أرخص.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر الهاتف الجديد «إل جي في 30» نحو ألف دولار، وهو ما يقل بـ200 دولار كاملة عن سعر «غلاكسي نوت 8» الذي تم طرحه بسعر 1200 دولار تقريبا، وتم دعم «إل جي في 30» بشاشة لمسية بقياس ست بوصات، وبدرجة دقة عالية تصل إلى 1400×2880 بيكسل، بمعدل كثافة 537 بيكسل في البوصة الواحدة.

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