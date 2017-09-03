 الكويت: جهود الداخلية السعودية ورجال أمنها ساهم بنجاح موسم الحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الكويت: جهود الداخلية السعودية ورجال أمنها ساهم بنجاح موسم الحج

الكويت: جهود الداخلية السعودية ورجال أمنها ساهم بنجاح موسم الحج
المناطق_متابعات

أشادت وزارة الداخلية الكويتية بجهود رجال الأمن السعودي ووزارة الداخلية السعودية والتي ساهمت في نجاح موسم الحج لهذا العام.

وفي هذا الاطار بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح، برقية تهنئة إلى وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود هذا نصها:-

يطيب لي أن أبعث لسموكم أسمى آيات التهاني والتبريكات على نجاح موسم الحج لهذا العام 1438هـ بكل أمن ويسر وانسيابية وما كان ذلك ليتحقق لولا توفيق الله.

ثم الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلتها والأخوة رجال الأمن في كافة القطاعات الأمنية.داعين الله أن يجزيكم على ما قمتم به خير الجزاء ويديم على المملكة العربية السعودية الشقيقة نعمة الأمن والازدهار تحت ظل قيادتها الحكيمة والرشيدة.

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