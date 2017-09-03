زلزال قوي يضرب كوريا الشمالية وتقارير تتحدث عن تجربة نووية جديدة

وقع زلزال بلغت قوته 5.2 درجة في كوريا الشمالية، صباح اليوم الأحد، مما يشير إلى احتمال أن تكون بيونج يانج قد أجرت سادس تجربة نووية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على بعد 55 كيلومتراً شمالي غربي كيمتشايك. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات. وكانت الضربات السابقة التي وقعت في المنطقة قد نجمت عن تجارب نووية.

من جهتها أكدت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء، إنه من المحتمل أن تكون كوريا الشمالية أجرت تجربة نووية، صباح اليوم، وذلك بعد أن رصدت وكالات جيولوجية وقوع ضربات اصطناعية.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الكورية أنها رصدت “ضربة أرضية اصطناعية”، وهو ما يشير إلى أن بيونج يانج ربما تكون أجرت تجربة نووية.