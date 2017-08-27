هيئة الاتصالات: 10 ملايين مكالمة ناجحة دوليا في مكة المكرمة

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إحصائيتها ليوم عيد الأضحى المبارك في منطقة مكة المكرمة، التي بلغت أكثر من 10 ملايين مكالمة ناجحة دوليا صادرة عن مزودي الخدمة، بمعدل زيادة 100 % مقارنة باليوم الثامن من ذي الحجة الجاري، مشيرة إلى أن حجم استهلاك البيانات في اليوم العاشر بلغ 1078 تيرا بايت.

وأفادت الهيئة، أن نسبة استخدام اليوتيوب 241 تيرا بايت، والسناب شات 132 تيرا بايت، والفيسبوك 43 تيرا بايت، والواتساب 30 تيرا بايت، والانستقرام 32 تيرا بايت.