 القبض على بلجيكي نصب على «33» حاجاً أوروبياً بحجوزات وهمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

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القبض على بلجيكي نصب على «33» حاجاً أوروبياً بحجوزات وهمية

القبض على بلجيكي نصب على «33» حاجاً أوروبياً بحجوزات وهمية
المناطق_مكة

ألقت الجهات الأمنية بمكة المكرمة القبض على رئيس حملة حج من الجنسية البلجيكية، لاتهامه بالنصب والاحتيال على 33 حاجاً أوروبياً، بسبب عدم توفير حجوزات سكنية لهم رغم تقاضيه المبالغ المُتفق عليها معهم.

وذكرت مصادر أن وزارة الحج سارعت بالتعامل مع حالة الحجاج المتضررين وقامت بتوفير سكن لهم، إلى جانب قيامها بمخاطبة الجهات الأمنية لإيقاف رئيس الحملة وإيداعه السجن والتحقيق معه في الواقعة، لافتةً إلى أن رئيس الحملة تخلى عن اتفاقه مع الحجاج بعدما دفع كل منهم مبالغ مالية تبدأ من 8 آلاف دولار بحسب المدينة.

وأشارت إلى أن الجهات الأمنية مكنت المتهم البلجيكي من الحج من خلال نقله يوم عرفة إلى توقيف عرفة، مع استمرار توقيفه لحين عرضه على النيابة العامة.

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