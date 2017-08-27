بلدية المسفلة تصادر «10» أطنان من اللحوم الفاسدة بمكة المكرمة

داهمت بلدية المسفلة الفرعية بمكة المكرمة اليوم عدد من المواقع بمنطقة النكاسة العشوائية ، وذلك استكمالا للحملات المكثفة التي تقوم بها البلدية خلال هذه الأيام لمتابعة ومكافحة الظواهر السلبية التي تضر بالاصحاح البيئي.

أوضح ذلك المهندس مصطفى بن علي عيد رئيس بلدية المسفلة الفرعية وقال أن الفرق الرقابية تبذل جهود كبيرة خلال هذه الايام في كامل نطاق المنطقة خاصة في الاحياء العشوائية القديمة التي يستغلها المخالفون لإقامة مسالخ ومطابخ عشوائية.

حيث تقوم الفرق الرقابية بمداهمة هذه المواقع باستمرار وإزالة هذه المخالفات حرصا على تقديم افضل الخدمات للمواطنين وحجاج بيت الله الحرام وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحتهم .

وأشار الى أن المراقبين نفذوا أمس حملة كبيرة اسفرت عن اتلاف اكثر من (10) اطنان من لحوم الابل والاغنام التي تم ذبحها في احواش عشوائية.

وتم التحفظ على ما يقارب (100) رأس من الاغنام التي كانت معدة للذبح في نفس الموقع كما تم اثناء المداهمة اكتشاف حوش عشوائي تم تحويله الى مطبخا عشوائيا لا تتوفر به ادنى الاشتراطات الصحية.

ويدار من قبل مجموعة من المخالفين يقومون بالطبخ واعداد وجبات الاعاشة لاصحاب الحملات خلال الحج عن طريق العمالة التي تقيم بطريقة غير نظامية .

وقد أشرف على الحملة المهندس احمد البركاتي وكيل الادارة الفنية ببلدية المسفلة الفرعية ومشرف المنطقة الاستاذ عبدالله الباز وعدد مايقارب من (50) من موظفي البلدية واكثر من (50) عامل مجهزين بالآليات والمعدات المخصصة لذلك .

وأكد المهندس مصطفى عيد بأن هذه الحملة هي امتداد للحملات السابقة التي استهدفت اماكن الطبخ العشوائي وحظائر تربية المواشي والمسالخ العشوائية التي اعدت خصيصا من اجل ممارسة ذبح المواشي خلال ايام الحج وعيد الأضحى والطبخ لاصحاب الحملات واعاشة الحجاج وبطرق عشوائية وبدون تراخيص.

واهاب سعادته بالمواطنين والحجاج بعدم التعامل مع اصحاب هذه المخالفات ، وسرعة الابلاغ عنهم على الرقم (940) أو على هاتف البلدية مباشرة .