كوريا الشمالية تؤكد أنها اختبرت قنبلة هيدروجينية

أكدت كوريا الشمالية اليوم، إنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية مصممة لحملها على صاروخ باليستي عابر للقارات طورته في الآونة الأخيرة ، وأن التجربة حققت نتائج أكبر من أي تجربة نووية سابقة.

وقال التلفزيون الكوري الشمالي إن اختبار القنبلة الهيدروجينية جاء بأمر من الزعيم كيم جونج أون ، وحقق “نجاحا تاما” وكان خطوة “مهمة” لاستكمال برنامج الأسلحة النووية في البلاد.

يأتي الإعلان بعد ساعات من رصد زلزال قوي بدا أنه من صنع الإنسان قرب موقع معروف بإجراء التجارب النووية في كوريا الشمالية مما يشير إلى أن بيونغ يانغ أجرت تجربتها النووية السادسة.