اليمن: ميليشيا الحوثي تستعد لمواجهة عسكرية مع المخلوع صالح

قالت مصادر يمنية إن ميليشيات الحوثي كثفت من النقاط المسلحة والحواجز الأمنية في شوارع صنعاء، كما عززت رقابتها على تحركات القيادات العسكرية الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح.

وأوضحت المصادر أن المتمردين الحوثيين استدعوا المئات من عناصرهم من مختلف الجبهات، ونشروهم في صنعاء، وأعدوا كتائب قوات خاصة، لخوض معركة خاطفة مع قوات المخلوع.

وقد قامت الميليشيات بتخريج دفعة قوات خاصة أطلقت عليها دفعة التدخل السريع. وقال مراقبون إن الإجراءات الحوثية الأخيرة، تمثل التفافاً على مطالب المخلوع، وتكريسا للوضع في صنعاء لمصلحة الميليشيات الحوثية ضد قوات صالح.