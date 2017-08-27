 تأخر في سداد قسط واحد: مواطن يتفاجأ بسحب سيارته من أمام منزله وبداخلها ملابس العيد ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تأخر في سداد قسط واحد: مواطن يتفاجأ بسحب سيارته من أمام منزله وبداخلها ملابس العيد !

تأخر في سداد قسط واحد: مواطن يتفاجأ بسحب سيارته من أمام منزله وبداخلها ملابس العيد !
المناطق_الدمام

:قال المواطن أنور مهدي الخالدي من سكان حي الفيصلية بحفر الباطن أنه فوجئ بقيام البنك الأهلي بالمحافظة بسحب سيارته من أمام منزله دون سابق إنذار وبدون علمه.

وقال الخالد: السيارة يوجد بها كل أوراقي وبطاقتي وكل شيء يخصني وعلاج وأوراق ولدي المعاق وملابسه للعيد .

وكشف المواطن أن سبب سحب سيارته هو التأخير في تسديد قسط واحد فقط وهو قسط شهر ذي الحجة وهو مبلغ 1100 ريال.

وأكد بأنه سبق له التفاهم مع موظف البنك على السداد آخر شهر ذي الحجه نظراً لظروف والتزامات العيد، فقال له موظف البنك: أبشر ولا يهمك.

وتابع : فوجئت عصر يوم عرفة بعدم وجود سيارتي وتواصلت مع مندوب البنك بالمحافظة، الذي أفاد بأنه تم سحب السيارة وأنها موجودة بمدينة الدمام.

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