انتهاء أول أيام التشريق والمتعجلون يغادرون اليوم

أنهى حجاج بيت الله الحرام، في أول أيام التشريق، أمس، رمي الجمرات الثلاث بدءاً بالصغرى، ثم الوسطى، وختاماً بالكبرى في مشعر منى.

وينهي المتعجلون من حجاج بيت الله الحرام مناسكهم اليوم برمي الجمرات الثلاث ومن ثم طواف الوداع.

وكانت مواكب الحجاج قد اكتمل وصولها إلى منى في وقت لاحق من الجمعة، بعد وقوفهم على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة.

وقد أنهى معظم ضيوف الرحمن رمي جمرة العقبة الكبرى، الجمعة، بعد توافدهم من مزدلفة إلى منى. وتوجهت نسبة كبيرة من الحجاج بعد ذلك إلى الحرم المكي الشريف لأداء الركن الثالث من أركان الحج وهو طواف الإفاضة.