السعودية تتحرك دوليا لوقف انتهاك حقوق مسلمي الروهينغا

أدانت المملكة انتهاكات حقوق المسلمين الروهينغا وحرق مساجدهم، وتواصلت المملكة مع الأمين العام للأمم المتحدة، ونتج عن التواصل إدانة فورية من قبل الأمم المتحدة.

وأصدرت وزارة الخارجية البيان التالي: “لما تمثله المملكة كقلب العالم الإسلامي وتستشعر آمال وآلام المسلمين

ودعت إلى طرح قرار يدين انتهاكات حقوق المسلمين الروهينغا وحرق مساجدهم. وتواصلت المملكة مع الأمين العام للأمم المتحدة، ونتج عن التواصل إدانة فورية من قبل الأمم المتحدة.

كما تواصلت المملكة مع الدول الفاعلة في مجلس الأمن بتنسيق مع الأصدقاء وطرح موضوع الروهينغا في أعمال المجلس، وأحيط علماً بالانتهاكات.

وستواصل المملكة من الأمم المتحدة اتصالاتها لإيجاد حل لهذه الأزمة من موقع قيادتها للعالم الإسلامي”.