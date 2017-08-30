درجات الحرارة في مشعري منى ومزدلفة.. 39 و 41 درجة مئوية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومشعري منى ومزدلفة، أن تكون السماء صحواً إلى غائم جزئي.

وأوضحت الهيئة، أن درجة الحرارة الحالية في مكة المكرمة بلغت 41 درجة مئوية، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية بسرعة من 10 – 30 كيلو متراً في الساعة، وفي مشعري منى ومزدلفة تبلغ درجة الحرارة 39 و 41 درجة مئوية، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية بسرعة من 10 – 30 كيلو متراً في الساعة.

أما في المدينة المنورة، فتبلغ درجة الحرارة 43 درجة مئوية، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية بسرعة من 10 – 30 كيلو متراً في الساعة، وفي جدة تبلغ درجة الحرارة 36 درجة مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية بسرعة من 15 – 35 كيلو متراً في الساعة.