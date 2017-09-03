أمير مكة يعلن نجاح موسم الحج لهذا العام

أعلن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، ومستشار خادم الحرمين، ورئيس اللجنة المركزية للحج.، نجاح موسم حج هذا العام، مقدما شكره إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز على توجيهاته والمسؤولين عن تنظيم موسم الحج.

وأضاف الفيصل خلال مؤتمر صحفي في ثاني أيام التشريق، أن مليوني حاج في المشاعر المقدسة يقدمون رسالة السلام في الإسلام.

وقال: لا نسمح بأي ممارسات مخالفة في الحج وستخمد في وقتها، ونرفض تسييس الحج ونرجو من جميع الحجاج القدوم للعبادة وليس للسياسة، مؤكدا أن المملكة لا تتدخل في شؤون غيرها ولا تسمح لأحد أن يتدخل في شؤونها.

.وأشار إلى أن الحج والعمرة للعبادة وليست سياحة دينية، كما أن ثقافة الحج وثقافة خدمات الحجاج وثقافة الحاج تطورت بشكل كبير.

وشدد على أن هذه البلاد مفتوحة لجميع المسلمين ولا يمنع الإيرانيين ولا غيرهم، مضيفا “أرجو من الإعلام نقل رسالة الحجاج وهي رسالة سلام”.

وتابع “لا ندعي الكمال وفي كل عام سنحسن خدمات النقل والمبيت.. وزيادة الحجاج هذا العام بلغت 30% ولا أعلم كم ستبلغ في العام المقبل”.