إدانات دولية واسعة للتجربة النووية الجديدة لكوريا الشمالية

لقيت التجربة النووية الجديدة التي أجرتها كوريا الشمالية، اليوم ، إدانات دولية واسعة تطالب المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية اتخاذ التدابير اللازمة بمعاقبة بيونغ يانغ.

ففي الصين أدانت بكين بشدة التجربة النووية اليوم ، ودعت في الوقت نفسه بيونغ يانغ إلى الكف عن تصعيد الوضع عبر مبادرات لا تخدم مصالحها، وأوضحت الخارجية الصينية في بيان أن كوريا الشمالية تجاهلت المعارضة العامة للأسرة الدولية وأجرت تجربة نووية جديدة”، مؤكدة ان الحكومة الصينية تعبر عن معارضتها الثابتة وتدين بشدة هذا العمل.

وأدانت روسيا من جهتها ، اليوم ، التجربة النووية الجديدة لكوريا الشمالية داعية في الوقت نفسه إلى الهدوء، وقالت الخارجية الروسية في بيان إن هذا العمل الأخير من قبل بيونغ يانغ يعبر عن إزدرائها بمطالب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومعايير القانون الدولي ويستحق أشد الإدانة.

كما طالبت بلدان أخرى من بينها فرنسا وكوريا الجنوبية والنرويج، الأسرة الدولية إلى التحرك “باكبر قدر ممكن من الحزم” بعد التجربة النووية الكورية الشمالية الأخيرة التي اعتبر أنها تشكل مساساً بالسلام والأمن.