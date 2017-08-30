 كيف تؤثر مدة الجلوس يوميا على صحة القلب؟ دراسة تجيب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 4 سبتمبر 2017 ميلاديا

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كيف تؤثر مدة الجلوس يوميا على صحة القلب؟ دراسة تجيب

كيف تؤثر مدة الجلوس يوميا على صحة القلب؟ دراسة تجيب
المناطق - وكالات

العادات الحياتية اليومية تلعب دورا رئيسيا في صحة الجسم، ومن منطلق ذلك أكدت دراسة علمية طبية حديثة أن مدة الجلوس اليومية ترتبط بصحة القلب، فكلما طالت زاد تعرض القلب للأمراض.

الجلوس وصحة القلب:

في دراسة فنلندية جديدة، خلص باحثون إلى أن تقليل ساعات الجلوس يومياً بعشرين دقيقة فقط، بإمكانه خفض معدلات السكر في الدم و الكوليسترول، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

الدراسة التي أجريت في جامعة “جيفاسكيلا” في فنلندا لفتت إلى أن الجلوس لفترات أقل كعشرين دقيقة مثلاً يومياً يساهم في تقوية عضلات الرجلين التي تتكاسل مع قلة الحركة.

تفاصيل الدراسة:

الدراسة شملت 133 شخصاً من ذوي وظائف مكتبية ولديهم أطفال. وتم إعطاء نصح لهؤلاء حول كيفية تقليل وقت الجلوس واستبداله بالحركة والنشاط خلال ساعات العمل ووقت الراحة أيضاً.

وقد تمت مراقبة معدلات السكر والكوليسترول في الفترتين لمدة أسبوع من خلال جهاز يتم وضعه على الخصر، علماً أن هذه العملية أجريت 5 مرات خلال وقت الدراسة لتخلص إلى أن تقليل ساعات الجلوس من دون حركة يساهم في الوقاية من أمراض القلب.

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