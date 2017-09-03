حرس الحدود بتبوك ينقذ طفلتين من الغرق

أوضح الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك الرائد مالك بن أحمد مبارك أن مركز القيادة والسيطرة بقطاع ضباء تلقى بلاغاً مساء أمس من أحد المقيمين يفيد بتعرض ابنته التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات لحالة غرق أثناء ممارستها السباحة.

وأفاد أن فرق البحث والإنقاذ انتقلت فورًا لموقع الحادثة، وتم إنقاذ الطفلة وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لها وغادرت الموقع مع ذويها وهي بصحة جيدة ولله الحمد.

وفي حالة أخرى بين الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك أن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغاً من مواطن يفيد بتعرض ابنته التي تبلغ من العمر سبع سنوات لحالة غرق بعد إنقاذها من قبله، مبينًا أنه على الفور تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة لها، ثم نقلها بواسطة إسعاف حرس الحدود لمستشفى البدع العام لعمل الكشوفات الطبية اللازمة لها وحالتها مستقرة ولله الحمد.

ودعا الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك المتنزهين ومرتادي البحر إلى ضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة لها، وعدم المخاطرة بالسباحة في المواقع المحظورة والممنوعة حرصا على سلامة الجميع، حاثًا أولياء الأمور على مراقبة أطفالهم وعدم الغفلة عنهم أثناء التنزه وممارسة السباحة، مطالبا بالتواصل مع عمليات حرس الحدود عبر الرقم ( 994 ) لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.