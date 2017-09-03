لأول مرة .. إضافة تقنيات حديثة من خلال الخيمة كالرسم بالصوت في صيف الشرقية 38

يترقب أهالي وزوار المنطقة الشرقية بشغف انطلاق مهرجان صيف الشرقية ٣٨، والذي سيقام خلال الفترة من 19/‏ 12/‏ 1438هـ وحتى 4/‏ 1/‏ 1439هـ بمنتزه الملك عبدالله في الواجهة البحرية في مدينة الدمام، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بأمانة الشرقية رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان محمد بن عبد العزيز الصفيان أن الجمهور سيجد متعة حقيقية في البرامج والفعاليات خاصة التي تقام للمرة الأولى في المهرجان والموجهة لفئات عديدة ، حيث كان الهدف هذا العام هو تغيير البرامج النمطية بالمهرجان من خلال تجديد الفعاليات وإضافة العديد من العناصر التشويقية لها بهدف إضفاء جو من المتعة للجمهور في إطار التجديد المستمر لمهرجان صيف الشرقية فهو حدث سنوي يترقبه مواطنو وزوار الشرقية كل عام .

وأضاف الصفيان بأنه من ضمن الفعاليات التي سيشهدها المهرجان للمرة الأولى هذا العام خيمة الفنون التشكيلية حيث ستجمع إبداعا يضم بين جنباته عراقة الفن التشكيلي القديم وجمال وروعة الفن التشكيلي الحديث ، وسوف تقام الخيمة بقيادة الاستاذة عزيزة القرني التي أكدت حرصها على إضافة التقنيات الحديثة في مجال الفنون التشكيلية والعمل على تقديمها لأول مرة بالمنطقة الشرقية من خلال الخيمة كالرسم بالصوت، وقالت عزيزة القرني بأن الخيمة ستكون واحة للإبداع بمهرجان صيف الشرقية حيث تسلط الضوء على تاريخ التصوير الفوتوغرافي وإمكانيات كاميرات التصوير بين الأمس واليوم.

وأشارت الى أنها حرصت على توظيف خبرتها في تنظيم المعارض الفوتوغرافية لإقامة معرض مصاحب للصور الفوتوغرافية والرسم التشكيلي والنحت والخطاطين بخيمة الفنون التشكيلية ،مزود باستديو لتصوير كبار الشخصيات ونجوم الوسط الفني ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وعامة زوار الملتقى بالإضافة للعروض المباشرة الخاصة بالرسامين الاحترافيين والخطاطين المبدعين

وأضافت بأنه تقرر إقامة قاعة تدريبية ضمن الخيمة تضم نخبة واسعة من المدربين والفنانين الرواد في جميع مجالات الفنون سعيا منها للاهتمام بجانب التدريب والتطوير في مجال الفنون العامة وبدعم من إدارة المهرجان للمواهب الشابة، كما ستقام مسابقة (اكتشف السعودية) بطريقه مبتكرة وستقدم جوائز قيمة من إدارة الملتقى للفائزين .

يذكر أن مهرجان صيف الشرقية الـ 38 سيضم أكثر من 500 فعالية وبرنامج وفقرة مقدمة للجمهور ، وسينضم إليه هذا العام فرقة استعراضية من خارج المملكة لتقدم العروض الحية والتي تضفي للمهرجان طابعه الخاص ، كما ستقدم فقرات متنوعة وتم اختيار مجموعة من مقدمي المسرح من الكوادر المميزة المتخصصة ليمتعوا الجمهور بفقرات متنوعة تتجاوز 100 فقرة بالإضافة إلى عروض خفة اليد ، ويتسع مسرح الفعاليات الرئيسي لـ 1500 متفرج .

كما سيقام بالمهرجان أوبريت غنائي ومقطوعات انشادية وشيلات .، ويتخلل المسرح مجموعة من الفقرات التقديمية ومشاركات الجمهور والألعاب التشجيعية والسحوبات المتنوعة ، أيضا سيشهد المهرجان العديد من الخيم المخصصة للشباب والأطفال وسط فعاليات منوعة .