بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام1438هـ .. نائب أمير المنطقة الشرقية يرفع برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين

رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام1438هـ.

وعبر سموه لمقام خادم الحرمين الشريفين عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لنجاح حج هذا العام بفضل الله ثم بفضل توجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- ومتابعة مقامه –يحفظه الله- الدائمة والحثيثة لشؤون الحج والحجيج منذ أن منَّ الله عليه بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وجاء في برقية سموه لخادم الحرمين الشريفين –يحفظه الله- “ويطيب لي يا سيدي أن أرفع لمقامكم الكريم الشكر والعرفان على ما تبذله وتقدمه الجهات المعنية بخدمة قاصدي بيت الله الحرام، وتسخير كافة الإمكانيات والمقدرات لراحة الحجيج، بأدق الخطط وأحدث التجهيزات وأكفأ الطاقات البشرية إنفاذاً لأوامركم أدامكم الله، وهذا محل اعتزاز وتقدير مواطني المملكة ومقيميها وحجاج بيت الله الحرام على حدٍ سواء”.

وسأل سموه الله لخادم الحرمين الشريفين التأييد لكل ما فيه خيرٌ للإسلام والمسلمين، وأن يمده الله بعونه لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على الوجه الذي يرضيه.

كما رفع سمو نائب أمير المنطقة الشرقية برقيةً مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عبر فيها عن أسمى آيات التهاني والتبريكات على نجاح موسم حج هذا العام 1438هـ.

وجاء في برقية سموه ” إنه لمن دواعي سروري أن أنقل لكم سيدي فخري واعتزازي بما لمسته وشاهدته من جهودٍ تبذلها الدولة –أيده الله- وأجهزتها المختلفة، لتحقيق راحة الحجيج وتيسير أداءهم لنسكهم بكل راحة واطمئنان، وهي الرعاية التي اختص الله بها قيادة هذه البلاد –حفظها الله- بين أمم العالم أجمع، لتكون راعيةً لشؤون الحرمين الشريفين، وعامرةً لهما، خادمةً لضيوف الرحمن وقاصدي بيت الله الحرام، فالحمد لله على هذا التشريف، والحمد لله على التميز في الخدمات التي شرف الله بها هذه البلاد وأهلها ، سائلاً الله لسموكم التوفيق والتأييد لكل خير، والإعانة للقيام بشؤون ضيوف الرحمن على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا عبر فيها سموه عن تهنئته بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام والذي تحقق ولله الحمد بفضل الله ثم التوجيهات الحكيمة والقيادة الرشيدة من لدن خادم الحرمين الشريفين –أيده الله- ومن ثم جهود سمو وزير الداخلية والعاملين من مختلف القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن في مختلف المواقع.

وجاء في برقية سموه ” سرنا ولله الحمد ما شاهدناه من خططٍ متقنة، وجهودٍ عظيمة، تكاملت ولله الحمد لخدمة ضيوف الرحمن، والسهر على راحتهم وخدمتهم، وتكللت هذه الجهود ولله الحمد والمنَّة برضا الحجيج عن ما قُدم لهم، من مختلف القطاعات المشاركة الأمنية والخدمية، سائلاً الله أن يجزيكم خير الجزاء على ما بذلتم وقدمتم، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأن يوفقكم لكل خير”.