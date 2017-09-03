 ماكرون: ينبغي الرد سريعاً وبحسم على كوريا الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير نجران يعايد شيخ شمل قبائل جشم يام سماء صحوة إلى غائمة جزئيا خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومشعر منى وجدة مسلخ القطيف يستقبل أكثر من 2000 أضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك وفاة شاب بـ”كورونا” في القصيم وإصابة فتاة في الجوف مدير مستشفى الخفجي العام يزور المرضى في منازلهم الخطوط السعودية تنهي استعدادتها لعودة الحجاج ماكرون: ينبغي الرد سريعاً وبحسم على كوريا الشمالية بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام1438هـ .. نائب أمير المنطقة الشرقية يرفع برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين لأول مرة .. إضافة تقنيات حديثة من خلال الخيمة كالرسم بالصوت في صيف الشرقية 38 وزير الصحة يعلن سلامة حج هذا العام وخلوه من الأمراض الوبائية أو المحجرية أمير المنطقة الشرقية يرفع برقية لخادم الحرمين الشريفين يشيد بجهود الدولة في خدمة الحجيج حرس الحدود بتبوك ينقذ طفلتين من الغرق

ماكرون: ينبغي الرد سريعاً وبحسم على كوريا الشمالية

ماكرون: ينبغي الرد سريعاً وبحسم على كوريا الشمالية
المناطق - وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد “إن المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن الدولي ينبغي أن يرد سريعاً وبحسم على أحدث تجربة نووية أجرتها كوريا الشمالية”.

وقال ماكرون في بيان نشره مكتبه “يدعو رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الرد بشكل سريع على هذا الانتهاك الجديد من كوريا الشمالية للقانون الدولي”.

وأضاف “يجب أن يتعامل المجتمع الدولي مع هذا الاستفزاز بأقصى حد من الحسم من أجل عودة كوريا الشمالية غير المشروطة إلى مسار الحوار ومواصلة تفكيك برنامجها النووي والباليستي بشكل كامل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>