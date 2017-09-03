ماكرون: ينبغي الرد سريعاً وبحسم على كوريا الشمالية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد “إن المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن الدولي ينبغي أن يرد سريعاً وبحسم على أحدث تجربة نووية أجرتها كوريا الشمالية”.

وقال ماكرون في بيان نشره مكتبه “يدعو رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الرد بشكل سريع على هذا الانتهاك الجديد من كوريا الشمالية للقانون الدولي”.

وأضاف “يجب أن يتعامل المجتمع الدولي مع هذا الاستفزاز بأقصى حد من الحسم من أجل عودة كوريا الشمالية غير المشروطة إلى مسار الحوار ومواصلة تفكيك برنامجها النووي والباليستي بشكل كامل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه”.