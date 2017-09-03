 مدير مستشفى الخفجي العام يزور المرضى في منازلهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مدير مستشفى الخفجي العام يزور المرضى في منازلهم

مدير مستشفى الخفجي العام يزور المرضى في منازلهم
المناطق - الخفجي - سطام الفروان

زار مدير مستشفى الخفجي العام علي آل طراد، مرضى الرعاية المنزلية برفقة فريق الرعاية المنزلية الطبي صباح هذا اليوم الأحد، للوقوف على الخدمة المقدمة لهذه الفئة وتلمس احتياجاتهم.

وقال (آل طراد): “إن ذلك أقل ما نقدمه لهذه الفئة التي تحتاج رعاية خاصة كما أن ديننا الحنيف يحثنا على زيارة المريض والتخفيف عنه ولذلك فضل عظيم وهو أحد الحقوق علينا وكذلك من واقع المسئولية الملقاة على عاتقنا وهذه الفئة التي تعاني منذ سنوات من المرض تحتاج لوقوف المجتمع معها وتخفيف معاناتهم والزيارة لها أثر بالغ في نفوسهم”

ووجه “آل طراد” الفرق الميدانية بالبرنامج توفير كافة احتياجات المرضى والحرص على متابعة حالاتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وقدم شكره لمقام وزارة الصحة ممثلتا بصحة الشرقية على ما توفره لهذا البرنامج من دعم وفق توجيهات ولاة أمر هذا البلاد حفظهم الله.

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