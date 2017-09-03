مسلخ القطيف يستقبل أكثر من 2000 أضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك

استقبل مسلخ محافظة القطيف خلال أيام عيد الأضحى المبارك، المواطنين والمقيمين الراغبين في ذبح الأضاحي، وفق خطة العمل التي وضعتها البلدية، والتي هدفت إلى تسهيل الإجراءات على المضحين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، من خلال الكشف البيطري قبل الذبح لرفع معدلات الحماية الصحية، مع الحد من الذبح العشوائي، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية والصحية، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل، أن الاستعداد المبكر، والتنسيق الجيد مع بقية الجهات الأخرى، أسفر عن انسيابية العمل في المسلخ، مشيرا الى ان البلدية وضعت خطة عمل المسلخ واشتملت على تأكيد وتعزيز الاستعدادات الصحية والخدمية والرقابية لعمل المسلخ خلال أيام العيد، وشملت تفعيل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية، ويندرج هذا العمل ضمن جهود البلدية من أجل حفظ الصحة العامة، وتقديم أفضل الخدمات لمرتادي المسلخ، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي”.

من جهة ثانية بين مدير صحة البيئة في بلدية محافظة القطيف، الدكتور كرار الفرج، أن العمل تميز في مسلخ القطيف بالسلاسة والانسيابية، لافتا الى أن المسلخ استقبل خلال أيام العيد نحو 2121 رأس من الأغنام والماعز والبقر، مضيفا أنه تم إعدام عدد (2) من الذبائح لوجود موانع صحية، وإعدام جزئي لعدد (62) ذبيحة، كما وجدت أضحية ميتة قبل الذبح وتم استبعادها.

يشار الى أن البلدية أعلنت أن المسلخ «نقطة الذبح الواقعة بغرب بلدة الاوجام» يعمل 24 ساعة وتمت تهيئته لاستقبال الأعداد المتوقعة من الأضاحي، وتجهيزه بعدد (31) جزاراً و(44) عاملا، و (9) من الفنيين، وعدد (5) من الأطباء البيطريين المشرفين على المسلخ للكشف على الذبائح، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.