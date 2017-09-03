 سماء صحوة إلى غائمة جزئيا خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومشعر منى وجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

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سماء صحوة إلى غائمة جزئيا خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومشعر منى وجدة

سماء صحوة إلى غائمة جزئيا خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومشعر منى وجدة
واس - منى

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, في تقريرها عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومشعر منى وجدة ،أن تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئية.
وأوضحت الهيئة, أن درجة الحرارة الحالية في مكة المكرمة بلغت 41 درجة مئوية، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية بسرعة من 10 – 30 كيلو متراً في الساعة، وفي مشعر منى بلغت درجة الحرارة 39 درجة مئوية، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية بسرعة من 10 – 30 كيلو متراً في الساعة.
أما في المدينة المنورة فتبلغ درجة الحرارة 43 درجة مئوية وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية بسرعة من 10 – 30 كيلو متراً في الساعة، وفي جدة تبلغ درجة الحرارة 36 درجة مئوية والرياح غربية إلى شمالية غربية بسرعة من 15 – 35 كيلو متراً في الساعة .

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