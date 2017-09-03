سماء صحوة إلى غائمة جزئيا خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومشعر منى وجدة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, في تقريرها عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومشعر منى وجدة ،أن تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئية.

وأوضحت الهيئة, أن درجة الحرارة الحالية في مكة المكرمة بلغت 41 درجة مئوية، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية بسرعة من 10 – 30 كيلو متراً في الساعة، وفي مشعر منى بلغت درجة الحرارة 39 درجة مئوية، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية بسرعة من 10 – 30 كيلو متراً في الساعة.

أما في المدينة المنورة فتبلغ درجة الحرارة 43 درجة مئوية وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية بسرعة من 10 – 30 كيلو متراً في الساعة، وفي جدة تبلغ درجة الحرارة 36 درجة مئوية والرياح غربية إلى شمالية غربية بسرعة من 15 – 35 كيلو متراً في الساعة .