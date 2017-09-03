 أمير نجران يعايد شيخ شمل قبائل جشم يام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير نجران يعايد شيخ شمل قبائل جشم يام

أمير نجران يعايد شيخ شمل قبائل جشم يام
المناطق - نجران

زار صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، الشيخ سلطان بن سالم بن منيف، شيخ شمل قبائل جشم يام، في منزله بحي الشرفة، لتهنئته بعيد الأضحى المبارك، سائلا الله أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة والوطن والمواطن، بالخير والبركات، وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم.
من جهته، عبّر الشيخ ابن منيف عن صادق تهنئته بعيد الأضحى المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، معربًا عن شكره لسمو أمير المنطقة على زيارته الكريمة.

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