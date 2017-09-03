 خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين بعيد الأضحى وتواصل نجاح مواسم الحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين بعيد الأضحى وتواصل نجاح مواسم الحج

خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين بعيد الأضحى وتواصل نجاح مواسم الحج
واس - جدة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتواصل نجاح مواسم الحج.
وأعرب جلالة ملك البحرين عن خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، منوها بالجهود الجبارة والمخلصة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة في خدمة ورعاية ضيوف الرحمن.
ودعا جلالته الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعب السعودي بالمزيد من الازدهار والرفعة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية مماثلة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

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