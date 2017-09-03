أمير القصيم: نجاح الحج يؤكد للعالم عظم العناية التي توليها المملكة وقيادتها لضيوف الرحمن

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بمناسبة نجاح حج هذا العام 1438 والذي ظهر في أجمل صورة وأكملها.

وقال سمو أمير القصيم في برقية لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – : إننا ونحن نرفع التهاني لمقامكم الكريم نشكر الله سبحانه وتعالى أن أكرمكم يا سيدي بأن جعلكم القائمين على خدمة ضيوفه سبحانه وتعالى والخادمين لبيوته، فما أعظمه من شرف وما أجلها من خدمه.

وأشار سمو الأمير فيصل بن مشعل إلى أن نجاح حج هذا العام على كافة المستويات سواء منها التنظيمية أو الأمنية أو الصحية يؤكد للعالم أجمع عظم العناية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – وفقه الله – وما تقوم بها المملكة العربية السعودية خدمة لضيوف الرحمن، ويدحر كل دعاوى المغرضين والمتربصين المشككين في قدرة بلادنا على القيام بدورها المناط بها من المولى سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل.

وقال أمير القصيم: إن بلادنا منذ التأسيس على يدي الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وإلى عهد سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز وهي تولي خدمة ضيوف الرحمن جلّ عنايتها ابتداءً من عمارة الحرمين وأنتهاء بتطوير المشاعر المستمر الذي لم يتوقف طوال العقود المتعاقبة.

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل على شكره وتقديره لما تقوم به لجنة الحج العليا وكذلك لجنة الحج المركزية وجهود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة سمو الأمير خالد الفيصل وتقدير الجميع لماتقوم به أجهزة وزارة الداخلية بقيادة سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية من جهود عظيمة هي محل تقدير كافة ضيوف الرحمن .

وسأل الله سموه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عظيم الأجر والثواب على ما يقدمونه من خدمة للإسلام والمسلمين.