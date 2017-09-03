 فعاليات منوعة للطفل والأسرة في عيد الأضحى المبارك بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

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فعاليات منوعة للطفل والأسرة في عيد الأضحى المبارك بنجران

فعاليات منوعة للطفل والأسرة في عيد الأضحى المبارك بنجران
المناطق - نجران

تتواصل فعاليات عيد الأضحى المبارك التي تنظمها أمانة منطقة نجران حيث انطلقت مساء أمس فعالية خاصة بالطفل والاسرة من أمام قصر الامارة التاريخي في حي أبا السعود غرب مدينة نجران وسط حضور من المواطنين والمقيمين وأُسرهم.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل أنه تم تقديم العديد من البرامج والأنشطة للطفل والأسرة من أبرزها المسابقات الترفيهية والألعاب الحركية والتثقيفية والتوعوية، بالإضافة إلى المسابقات الوطنية و الجماهيرية ومسابقة أفضل طبق سلطة ومسابقات الرسم والتلوين للأطفال.
وذكر آل فاضل أن الفعاليات الممتدة لـ 4 أيام تتضمن برامج لتنمية مواهب النشء، والحث على المشاركة والعمل الجماعي بالإضافة إلى برامج للصغار والكبار
داعياً الجميع للحضور والاستمتاع بفعاليات العيد؛ حيث سيفذ فعالية أُخرى بمنتزه أبا الرشاش بعد مغرب يوم الاثنين وفعالية خاصة بالمرسم الحر يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر مباشرة بمركز ريحانا تو مول في حي دحضة
مؤكداً حرص الأمانة على أن تكون الفعاليات جاذبة وشاملة لجميع الفئات والأذواق وتساهم في إثراء العيد والاحتفال بأيامه

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