 ترامب: كوريا الشمالية تشكل خطورة على أمريكا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ترامب: كوريا الشمالية تشكل خطورة على أمريكا

ترامب: كوريا الشمالية تشكل خطورة على أمريكا
المناطق - وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر إن “كلمات وأفعال” كوريا الشمالية ما تزال عدائية للغاية وخطيرة على الولايات المتحدة، في أول رد فعل له بعد إجراء بيونغ يانغ سادس وأقوى تجاربها النووية اليوم الأحد.

وأضاف ترامب “كوريا الشمالية دولة مارقة، أصبحت تشكل تهديداً كبيراً، ومصدر حرج للصين التي تحاول المساعدة، لكنها لا تحرز نجاحاً يذكر”.

وأشار إلى أن سياسة التهدئة مع كوريا الشمالية “لن تجدي نفعاً”.

وكان التلفزيون الكوري الشمالي أكد في وقت سابق الأحد، في إعلان رسمي، أن حكومة بيونغ يانغ نجحت في إجراء اختبار قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على الصاروخ الباليستي العابر للقارات، وقال اليابان إن التجربة النووية  لكوريا الشمالية، كانت أقوى عشر مرات على الأقل من سابقتها.

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