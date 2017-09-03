سياحة نجران تواصل تكثيف جولاتها الرقابية على الفنادق والشقق المفروشة في اجازة عيد الإضحى

يواصل فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بمنطقة نجران، تكثيف جولاته الرقابية على المواقع الأثرية والمنشآت السياحية بالمنطقة، للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الزوار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1438هـ. وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح، أن الجولات الميدانية استهدفت عدداً من المواقع الأثرية والسياحية والمتنزهات ومرافق الإيواء السياحي ووكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات بنجران؛ بهدف التأكد من التزام المستثمرين في القطاع السياحي بأنظمة ولوائح الهيئة، وتحقيق معادل الجودة في الخدمة والسعر المناسب لتمكين زوار منطقة نجران من الاطلاع على المقومات السياحية التي تزخر بها خلال إجازة عيد الأضحى لهذا العام 1438، مؤكدا استمرار الجولات الميدانية خلال فترة الإجازة الرامية إلى الوقوف على جاهزية المواقع السياحية لاستقبال الزوار والسائحين، وضبط المخالفين لنظام الهيئة العامة للسياحة، والتأكد من جودة الخدمة المقدمة من قبل المنشآت المرخصة من ناحية مستوى النظافة وتوفر وسائل الأمن والسلامة، وضبط المنشآت غير الملتزمة بالأسعار المعتمدة.