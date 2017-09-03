حجاج ضيوف الملك من ذوي شهداء فلسطين يتوجهون لمكة لطواف الوداع

رمى ضيوف خادم الحرمين الشريفين من ذوي الشهداء الفلسطينيين الجمرات الثلاث، وتوجهوا إلى المسجد الحرام؛ لتأدية طواف الوداع وإنهاء مناسك الحج.

وأشاد رئيس لجنة فلسطين محمد سعد الدوسري بتعاون الجهات الأمنية مع لجان البرنامج لتوفير الراحة لضيوف الرحمن، مؤكدا أن جميع الخطط المعتمدة من المشرف العام على برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ سار عليها فريق عمل البرنامج، محققة نجاحاً دون تسجيل أيّ إصابات أو حالات تذكر.

وقال الدوسري: ”بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج، يستعد البرنامج لنقل ضيوف خادم الحرمين من ذوي شهداء فلسطين إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عودتهم لبلادهم ، مشيرا أنّ اللجان المشرفة على برنامج خادم الحرمين الشريفين ستقوم بترتيب عدة زيارات لذوي الشهداء في المدينة المنورة منها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومطابع المصحف الشريف في المدينة، وغير ذلك ضمن الجدول المرتب له مسبقاً بإشراف وتوجيه من معالي الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

من جانبه ثمّن رئيس بعثة حجاج غزة محمد جودة النحال هذه البادرة الطيبة من خادم الحرمين الشريفين، وقال ليس بمستغرب على القيادة والشعب السعودي هذا الكرم لتذليل الصعاب وتسخير الإمكانيات أمام الحجاج بقيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وحفظ المملكة من كل شر .