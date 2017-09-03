نقل تهاني وزير الداخلية لمنسوبي الإمارة .. أمير نجران يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة ـ حفظهم الله ـ على نجاح موسم الحج، داعيًا الله أن يجعل أعمالهم في موازين حسناتهم، وأن يجعلهم ذخرًا للإسلام والمسلمين.

وقال سموه في حديثه بمجلس استقبال منسوبي ديوان الإمارة، صباح اليوم، إن هذا النجاح جاء بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم بجهود الرجال المخلصين في هذه الدولة المباركة، التي يقف على رأسها خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ورعاه ـ، مؤكدًا أن هذا النجاح هو فخر واعتزاز لكل المسلمين.

ونقل سموه في حديثه، تحيات وتهاني سمو وزير الداخلية لمنسوبي ديوان الإمارة، وشكره للعاملين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، الذي وقفوا لخدمة ضيوف الرحمن، والمواطن الكريم.