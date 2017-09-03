 نقل تهاني وزير الداخلية لمنسوبي الإمارة .. أمير نجران يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نقل تهاني وزير الداخلية لمنسوبي الإمارة .. أمير نجران يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج حجاج ضيوف الملك من ذوي شهداء فلسطين يتوجهون لمكة لطواف الوداع سياحة نجران تواصل تكثيف جولاتها الرقابية على الفنادق والشقق المفروشة في اجازة عيد الإضحى ترامب: كوريا الشمالية تشكل خطورة على أمريكا فعاليات منوعة للطفل والأسرة في عيد الأضحى المبارك بنجران أمير القصيم: نجاح الحج يؤكد للعالم عظم العناية التي توليها المملكة وقيادتها لضيوف الرحمن أمير نجران يعايد شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من ولي عهد مملكة البحرين بعيد الأضحى وتواصل نجاح مواسم الحج ولي العهد يوجه بصرف 5 آلاف ريال لأسر الشهداء والمصابين لأضحية العيد خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين بعيد الأضحى وتواصل نجاح مواسم الحج أمير نجران يعايد شيخ شمل قبائل جشم يام سماء صحوة إلى غائمة جزئيا خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومشعر منى وجدة

نقل تهاني وزير الداخلية لمنسوبي الإمارة .. أمير نجران يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

نقل تهاني وزير الداخلية لمنسوبي الإمارة .. أمير نجران يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج
المناطق - نجران

رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة ـ حفظهم الله ـ على نجاح موسم الحج، داعيًا الله أن يجعل أعمالهم في موازين حسناتهم، وأن يجعلهم ذخرًا للإسلام والمسلمين.
وقال سموه في حديثه بمجلس استقبال منسوبي ديوان الإمارة، صباح اليوم، إن هذا النجاح جاء بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم بجهود الرجال المخلصين في هذه الدولة المباركة، التي يقف على رأسها خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ورعاه ـ، مؤكدًا أن هذا النجاح هو فخر واعتزاز لكل المسلمين.
ونقل سموه في حديثه، تحيات وتهاني سمو وزير الداخلية لمنسوبي ديوان الإمارة، وشكره للعاملين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، الذي وقفوا لخدمة ضيوف الرحمن، والمواطن الكريم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>