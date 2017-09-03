رئيس الكشافة الامريكية تاه في مشعر منى فأرشده كشافة المملكة لمقر إقامته

أبدى رئيس الكشافة الإسلامية الأمريكية القائد الكشفي سعيد احتشام نقفي رضاه التام عن ماتقدمه حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله ورعاه- كل عام من تسخير لكافة إمكانياتها، في سبيل تذليل الصعاب أمام حجاج بيت الله الحرام، والتي هي خدمة نابعة من عقيدتها وإيمانها العميق بضرورة تقديم أفضل وأهم الخدمات وسبل التيسير لأداء هذه الفريضة ، والذي يظهر جليا في مستوى الرضا العام بكافة بقاع الأرض عن أداء المملكة في خدمة الحجيج كل عام .

واشاد رئيس الكشافة الاسلامية بما تقدمه الكشافة السعودية من خدمات لضيوف الرحمن ، ومنها إرشاد الحجاج التائهين ، والتي يصفها بالعملية المهمة في هذا المشهد ، ويؤكد أنه حصل له قصة في احد مواسم الحج من انه تاه كأي حاج يمكن ان يتيه ، حيث يروي قصته من انه تاه في مشعر منى أيام التشريق ، ووجد كشافاً يسير بالطريق فتقل له معاناته دون ان يكشف له هويته أو شخصيته الكشفية فقام الكشاف بإيصاله الى مركز الارشاد حيث اخذ المعلومات كاملة من جهاز الحاسوب ثم انطلق به كشافاً آخر الى مقر سكنه ، وقد وجدت خلال هذا الموقف من الشخصين الذين تعامل معهما كما يقول نفس الصفات والتي تجلت في العزيمة والادارة والنشاط والحيوية ، وحب الخير وخدمة الآخرين وهي مانعرفه عن الكشافة السعودية في مختلف المناسبات التي يشاركون فيها كما انهم يتصفون بالاضافة الى ذلك بحب الاستكشاف والمغامرة والاحلام والطموحات مع الحفاظ على هويتهم الاسلامية.

واعتبر رئيس الكشافة الاسلامية الامريكية ذلك التميز إمتداد لمنظومة تقديم الخدمات للحجاج سعياً الى الوصول لحد الرضى الذي وصلت اليه بشهادة كل مسلم وقف بنفسه او شاهد عبر مختلف الوسائل ماتقدمه المملكة للحجاج.