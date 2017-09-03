أسر شهداء مصر يشكرون خادم الحرمين على استضافتهم لأداء مناسك الحج

أعرب الحجاج المصريون من أسر شهداء مصر عن عميق شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على استضافتهم على نفقة خادم الحرمين الشريفين لأداء مناسك الحج لهذا العام 1438 هـ ، مثمنين الجهود المبذولة من عطاء وأعمال جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين من كل أقطار العالم الإسلامي .

ونقلت الصحف المصرية اليوم في تقارير نشرتها على مواقعها الالكترونية عن رئيس حجاج مصر عبدالعزيز الصالح قوله إن ضيوف خادم الحرمين الشريفين قد عبّروا عن مشاعرهم وامتنانهم للملك سلمان بن عبدالعزيز إثر الرعاية الكريمة، وشكروا فيها القيادة والحكومة على ما تبذله من جهود في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وعلى ما قدم لهم في هذه الضيافة الكريمة، منذ وجودهم في مطار القاهرة حتى الوصول إلى مكة المكرمة .