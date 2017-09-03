آلية الدخول إلى مدرجات الجوهرة في مواجهة الأخضر واليابان

كشف الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، آلية دخول الجماهير الرياضية إلى مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» بجدة، خلال مواجهة المنتخب الوطني الأول ونظيره الياباني.

ومن المقرر أن يلتقي الأخضر مع منتخب اليابان، مساء يوم الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 بروسيا.

ويحتل الأخضر المركز الثاني برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن منتخب استراليا صاحب المركز الثالث، بينما اليابان في المركز الأول برصيد 20 نقطة وتأهلت رسمياً إلى نهائيات المونديال.

ويحتاج الأخضر للفوز للحفاظ على حظوظه في التأهل المباشر إلى المونديال باحتلال المركز الثاني مع انتظار نتيجة مباراة منتخب الاسترالي ونظيره التايلاندي.