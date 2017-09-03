 آلية الدخول إلى مدرجات الجوهرة في مواجهة الأخضر واليابان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مارفيك يستبعد البريك من مواجهة اليابان بسبب الإصابة صفقة بـ18 مليار دولار.. آبل تنضم لسباق الاستحواذ على رقائق توشيبا رئيس مجلس الأمة الكويتي يُهنئ المملكة قيادًة وشعبًا بنجاح موسم حج هذا العام ترامب: ندرس وقف التبادل التجاري مع أي بلد يتعامل مع كوريا الشمالية مباراة بتصفيات المونديال بدأت أمس وتستكمل اليوم خسائر هارفي.. حاكم تكساس يكشف “رقما خياليا” آلية الدخول إلى مدرجات الجوهرة في مواجهة الأخضر واليابان أسر شهداء مصر يشكرون خادم الحرمين على استضافتهم لأداء مناسك الحج رئيس جمهورية السودان يصل إلى المدينة المنورة الدوريات الأمنية بمحافظة الخرج تنقذ شخص من الانتحار خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات تهاني من القيادة بدولة الكويت بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام أفواج حجاج بيت الله الحرام تبدا في مغادرة المشاعر المقدسة بعد ادائهم مناسكهم

آلية الدخول إلى مدرجات الجوهرة في مواجهة الأخضر واليابان

آلية الدخول إلى مدرجات الجوهرة في مواجهة الأخضر واليابان
المناطق - الرياض

كشف الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، آلية دخول الجماهير الرياضية إلى مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» بجدة، خلال مواجهة المنتخب الوطني الأول ونظيره الياباني.

ومن المقرر أن يلتقي الأخضر مع منتخب اليابان، مساء يوم الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 بروسيا.

ويحتل الأخضر المركز الثاني برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن منتخب استراليا صاحب المركز الثالث، بينما اليابان في المركز الأول برصيد 20 نقطة وتأهلت رسمياً إلى نهائيات المونديال.

ويحتاج الأخضر للفوز للحفاظ على حظوظه في التأهل المباشر إلى المونديال باحتلال المركز الثاني مع انتظار نتيجة مباراة منتخب الاسترالي ونظيره التايلاندي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>