مباراة بتصفيات المونديال بدأت أمس وتستكمل اليوم

قال الاتحاد الكرواتي لكرة القدم إن مباراة المنتخب على ملعبه أمام كوسوفو ضمن تصفيات كأس العالم2018 في روسيا ستستكمل اليوم الأحد بعد توقفها في منتصف الشوط الأول أمس بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي غمرت أرضية الملعب.

وأكد الاتحاد أن المباراة ستنطلق الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي.

وأضاف الاتحاد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت “مع الأخذ في الاعتبار عدم إمكانية تحديد موعد آخر للمباراة بسبب ازدحام برنامج المباريات توصل اتحادا البلدين والاتحادان الدولي والأوروبي لاتفاق لاستكمال المباراة يوم الأحد بداية من الدقيقة 22 حيث توقفت”.

وأشار الاتحاد الكرواتي إلى أنه “سيتعين على الفريقين اللعب بنفس التشكيلة التي كانت في الملعب عند توقف المباراة”.

ووجد اللاعبون أنه من المستحيل السيطرة على الكرة في ملعب دينامو ماكسيمير حيث تجمعت برك مياه ضخمة في كافة أنحاء الملعب وتسببت في انزلاق اللاعبين ما كان سيعرضهم لإصابات خطيرة.