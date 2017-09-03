ترامب: ندرس وقف التبادل التجاري مع أي بلد يتعامل مع كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تدرس، بالإضافة إلى خيارات أخرى، وقف التبادل التجاري مع أي بلد يتعامل تجاريا مع كوريا الشمالية.

جاء تصريح ترامب هذا في تغريدة نشرها على حسابه على موقع “توتير” اليوم، بعد ساعات من قيام كوريا الشمالية بتجربتها النووية السادسة.

وكان ترامب كتب في تغريدة سابقة: “كوريا الشمالية أجرت اختبارا نوويا كبيرا.. تصريحاتهم وأفعالهم لا تزال عدائية وخطيرة جدا للولايات المتحدة”. وأضاف “كوريا الجنوبية تدرك، كما قلت لهم، أن سياسة التهدئة مع كوريا الشمالية لن تجدي نفعا. إنهم لا يفهمون سوى شيء واحد”.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب في وقت لاحق مع فريقه للأمن القومي، بحسب البيت الأبيض، في الوقت الذي تحضّر فيه الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.