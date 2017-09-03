رئيس مجلس الأمة الكويتي يُهنئ المملكة قيادًة وشعبًا بنجاح موسم حج هذا العام

هنأ معالي رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الأستاذ مرزوق بن علي الغانم المملكة قيادًة وشعبًا بالنجاح الكبير لموسم الحج لهذا العام ، مشيدًا بالجهود الجبارة والاستثنائية التي بذلتها لخدمة ضيوف بيت الله الحرام .

وقال معاليه في تصريح صحفي اليوم “نحيي ونثمن عاليًا العمل الجبار الذي قامت به المملكة العربية السعودية في تسيير موسم الحج لهذا العام بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية والمسؤولين المدنيين والعسكريين والمتطوعين كافة “.

وأضاف رئيس مجلس الأمة الكويتي “في كل عام تثبت المملكة العربية السعودية تفوقها على نفسها في كل ما تقدمه لخدمة الحجاج ” ، داعيًا المولى جلت قدرته أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم وعبادتهم وأن يوفق المملكة في الاستمرار في خدمة ضيوف الرحمن كل عام .