صفقة بـ18 مليار دولار.. آبل تنضم لسباق الاستحواذ على رقائق توشيبا

تخوض آبل معركة الحصول على وحدة رقائق الذاكرة التابعة لشركة “توشيبا”، من خلال انضمامها إلى تحالف تقوده شركة “باين كابيتال” الأمريكية.

وتجري آبل محادثات مع شركة الأسهم الخاصة الأمريكية “باين كابيتال” للاستحواذ على وحدة الشركة التي تتخذ من طوكيو مقرا لها، وذلك بالتنافس مع مجموعة تضم شركة “KKR & Co” و”Western Digital Corp”.

وكانت شركة “باين كابيتال” قد قدمت في السابق عرضا بقيمة 2.1 تريليون ين (حوالي 19 مليار دولار) مع مجموعة أخرى من الشركات الداعمة التي تضمنت شركة “state-backed Innovation Network Corp” اليابانية وأيضا بنك اليابان للتنمية.

وتعتمد آبل على رقائق الذاكرة من توشيبا في أجهزة آيفون وآيباد، وعلى ما يبدو فإنها مستعدة لتوفير نحو 400 مليار ين، وهو ما يصل إلى 3.63 مليار دولار، من قيمة الصفقة التي بلغت 2 ترليون ين أو حوالي 18.2 مليار دولار.

وستقوم كل من شركة باين و”إس كيه هاينكس” الكورية الجنوبية بتوفير أكثر من نصف المبلغ أي 1.1 ترليون ين، بينما ستقدم البنوك اليابانية حوالي 600 مليار ين.

ومن المتوقع أن تستثمر توشيبا 200 مليار ين في هذه الصفقة، ويهدف هذا التحالف إلى منافسة عرض “ويسترن ديجيتال” الذي بلغت قيمته 1.9 مليار دولار.

وفي حال تمت الموافقة على الصفقة فإن كلا من باين وتوشيبا سيمتلكان 46% من وحدة رقائق الذاكرة، والأهم من ذلك فإن آبل سيكون لها علاقة مباشرة في تطوير وانتاج مساحات التخزين في المستقبل.

ومن المتوقع أن يكون، اليوم الخميس، هو الموعد النهائي للإعلان عن قرار توشيبا بخصوص صفقة الاستحواذ عن وحدة رقائق الذاكرة التابعة لها.