 صفقة بـ18 مليار دولار.. آبل تنضم لسباق الاستحواذ على رقائق توشيبا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

صفقة بـ18 مليار دولار.. آبل تنضم لسباق الاستحواذ على رقائق توشيبا رئيس مجلس الأمة الكويتي يُهنئ المملكة قيادًة وشعبًا بنجاح موسم حج هذا العام ترامب: ندرس وقف التبادل التجاري مع أي بلد يتعامل مع كوريا الشمالية مباراة بتصفيات المونديال بدأت أمس وتستكمل اليوم خسائر هارفي.. حاكم تكساس يكشف “رقما خياليا” آلية الدخول إلى مدرجات الجوهرة في مواجهة الأخضر واليابان أسر شهداء مصر يشكرون خادم الحرمين على استضافتهم لأداء مناسك الحج رئيس جمهورية السودان يصل إلى المدينة المنورة الدوريات الأمنية بمحافظة الخرج تنقذ شخص من الانتحار خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات تهاني من القيادة بدولة الكويت بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام أفواج حجاج بيت الله الحرام تبدا في مغادرة المشاعر المقدسة بعد ادائهم مناسكهم أمير الباحة يهنىء القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

صفقة بـ18 مليار دولار.. آبل تنضم لسباق الاستحواذ على رقائق توشيبا

صفقة بـ18 مليار دولار.. آبل تنضم لسباق الاستحواذ على رقائق توشيبا
المناطق - وكالات

تخوض آبل معركة الحصول على وحدة رقائق الذاكرة التابعة لشركة “توشيبا”، من خلال انضمامها إلى تحالف تقوده شركة “باين كابيتال” الأمريكية.

وتجري آبل محادثات مع شركة الأسهم الخاصة الأمريكية “باين كابيتال” للاستحواذ على وحدة الشركة التي تتخذ من طوكيو مقرا لها، وذلك بالتنافس مع مجموعة تضم شركة “KKR & Co” و”Western Digital Corp”.
وكانت شركة “باين كابيتال” قد قدمت في السابق عرضا بقيمة 2.1 تريليون ين (حوالي 19 مليار دولار) مع مجموعة أخرى من الشركات الداعمة التي تضمنت شركة “state-backed Innovation Network Corp” اليابانية وأيضا بنك اليابان للتنمية.

وتعتمد آبل على رقائق الذاكرة من توشيبا في أجهزة آيفون وآيباد، وعلى ما يبدو فإنها مستعدة لتوفير نحو 400 مليار ين، وهو ما يصل إلى 3.63 مليار دولار، من قيمة الصفقة التي بلغت 2 ترليون ين أو حوالي 18.2 مليار دولار.

وستقوم كل من شركة باين و”إس كيه هاينكس” الكورية الجنوبية بتوفير أكثر من نصف المبلغ أي 1.1 ترليون ين، بينما ستقدم البنوك اليابانية حوالي 600 مليار ين.

ومن المتوقع أن تستثمر توشيبا 200 مليار ين في هذه الصفقة، ويهدف هذا التحالف إلى منافسة عرض “ويسترن ديجيتال” الذي بلغت قيمته 1.9 مليار دولار.

وفي حال تمت الموافقة على الصفقة فإن كلا من باين وتوشيبا سيمتلكان 46% من وحدة رقائق الذاكرة، والأهم من ذلك فإن آبل سيكون لها علاقة مباشرة في تطوير وانتاج مساحات التخزين في المستقبل.

ومن المتوقع أن يكون، اليوم الخميس، هو الموعد النهائي للإعلان عن قرار توشيبا بخصوص صفقة الاستحواذ عن وحدة رقائق الذاكرة التابعة لها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>