 مارفيك يستبعد البريك من مواجهة اليابان بسبب الإصابة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مارفيك يستبعد البريك من مواجهة اليابان بسبب الإصابة

مارفيك يستبعد البريك من مواجهة اليابان بسبب الإصابة
المناطق - الرياض

قرر الهولندي فان مارفيك، المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، استبعاد الظهير الأيمن محمد البريك، عن المباراة المرتقبة بعد غد الثلاثاء في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ولم يكتمل تعافي البريك من إصابة الكاحل التي أبعدته عن مباراة الجولة الماضية أمام الإمارات، وكان اللاعب يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي بمعسكر المنتخب بمدينة جدة.

وكان مارفيك قد تعرض لانتقادات لاذعة بعد مباراة الإمارات، بعد أن نقل ياسر الشهراني من مكانه الأصلي ليسد غياب البريك، وأشرك منصور الحربي في مركز الظهير الأيسر، رغم غيابه عن مبارياته فريقه الأهلي في انطلاقة دوري جميل.

واستدعى مارفيك عقب العودة من الإمارات سعيد المولد الظهير الأيمن بنادي الأهلي ليعوض غياب البريك.

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