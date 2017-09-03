أمير المدينة المنورة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه في برقية بهذه المناسبة ” أسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على مقامكم الكريم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي ” .

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة , صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.

وقال سموه في برقية بعثها لسمو ولي العهد ” إن نجاح موسم حج هذا العام كان استثنائياً بفضل الله ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة من سيدي خادم الحرمين الشريفين –أيده الله- القاضية بتوفير كافة الإمكانات ليتسنى للحجاج أداء نسكهم في أمن وطمأنينة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تشترك في تقديمها كافة أجهزة الدولة في تكامل وتناغم ملحوظين.

وسأل سمو الأمير فيصل بن سلمان, المولى -عز وجل- أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها, وأن يوفق الجميع لخدمة الدين والوطن.

و هنأ الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز , الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.

وقال سموه في برقية بعثها لسمو أمير منطقة مكة المكرمة : ” إن نجاح موسم حج هذا العام كان استثنائياً بفضل الله ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة من سيدي خادم الحرمين الشريفين –أيده الله- القاضية بتوفير كافة الإمكانات ليتسنى للحجاج أداء نسكهم في أمن وطمأنينة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تشترك في تقديمها كافة أجهزة الدولة في تكامل وتناغم ملحوظين.

وسأل سمو الأمير فيصل بن سلمان, المولى – عز وجل – أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها, وأن يوفق الجميع لخدمة الدين والوطن.

كما هنأ الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسأل سموه في برقية بهذه المناسبة الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ .