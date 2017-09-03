 بالفيديو.. موقف طريف يجمع الجابر بمشجع شبابي ورجل أمن في الحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. موقف طريف يجمع الجابر بمشجع شبابي ورجل أمن في الحج

المناطق - الرياض

أظهر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أحد مشجعي نادي الشباب السعودي يسير إلى جانب سامي الجابر في منطقة الجمرات بمكة المكرمة، حيث يؤديان مناسك الحج.

وطالب المشجع من الجابر الذي يتولى تدريب النادي العاصمي بتحقيق لقب الدوري خلال الموسم الجاري، فيما مازح أحد رجال الأمن الجابر بطلبه التحرك سريعاً خشية تسببه بالزحام.

وعلى صعيد متصل، كتب سامي الجابر عبر صفحته الرسمية على “تويتر”: “أكثر من 2 مليون حاج دخلوا الأماكن المقدسة بيسر، وأدوا الفريضة بكل طمأنينة، ألا يحق لنا أن نفخر ببلادنا وبمن أشرف على ذلك”.

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