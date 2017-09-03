بالفيديو.. موقف طريف يجمع الجابر بمشجع شبابي ورجل أمن في الحج

أظهر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أحد مشجعي نادي الشباب السعودي يسير إلى جانب سامي الجابر في منطقة الجمرات بمكة المكرمة، حيث يؤديان مناسك الحج.

وطالب المشجع من الجابر الذي يتولى تدريب النادي العاصمي بتحقيق لقب الدوري خلال الموسم الجاري، فيما مازح أحد رجال الأمن الجابر بطلبه التحرك سريعاً خشية تسببه بالزحام.

وعلى صعيد متصل، كتب سامي الجابر عبر صفحته الرسمية على “تويتر”: “أكثر من 2 مليون حاج دخلوا الأماكن المقدسة بيسر، وأدوا الفريضة بكل طمأنينة، ألا يحق لنا أن نفخر ببلادنا وبمن أشرف على ذلك”.