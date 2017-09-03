 بن دغر: لن نسمح بوجود موطئ قدم لإيران في اليمن والمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بن دغر: لن نسمح بوجود موطئ قدم لإيران في اليمن والمنطقة

بن دغر: لن نسمح بوجود موطئ قدم لإيران في اليمن والمنطقة
المناطق - واس

تعهد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر بعدم السماح لإيران بنشر ‏ثقافتها ومشروعها التدميري في اليمن والمنطقة العربية.
وقال خلال لقائه اليوم في العاصمة اليمنية المؤقتة قادة التحالف العربي المشاركين في قوات التحالف العربي إن الشعب اليمني سيقف وبمساندة دول التحالف العربي لإحباط هذا المشروع.
وأكد رئيس الوزراء اليمني أن عاصفة الحزم جاءت في وقت مفصلي وأحبطت طموح إيران في التوسع وتهديد أمن واستقرار وطننا العربي وخاصة دول الجوار والملاحة الإقليمية ‏والدولية.
وأثنى بن دغر على دور المملكة العربية السعودية في دعم اليمن ووحدته واستقراره .
وشدد على ضرورة مواصلة العمل من أجل تحرير ما تبقى من ‏المحافظات في اليمن التي مازالت تقبع تحت سيطرة المليشيات الانقلابية .
وناقش اللقاء – وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية – عددًا من الجوانب الأمنية والعسكرية ‏على مختلف الصعد وتعزيز الجبهات القتالية لاستكمال تحرير ما تبقى من المناطق الواقعة ‏تحت سيطرة الانقلابيين وتأكيده أن السلام لن يتحقق إلا باستعادة الدولة ونزع سلاح المليشيات الانقلابية.

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