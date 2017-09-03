 ضمن البرامج المعدة سنوياً: 135 فعالية تحيي العيد في الفروع الايوائية بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تعرف على أكثر 100 سؤال وجهها المستخدمون لغوغل أمير عسير يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتابع سير خطط إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام الجيش اليمنى يدمر زورقًا للحوثيين يحمل فريق هندسى لزراعة الألغام مظاهرة للتنديد بنظام قطر ببرشلونة.. ولمحاسبة “رؤوس الإرهاب” نواف بن سعد يوجه رابطة الهلال بدعم الأخضر ضمن البرامج المعدة سنوياً: 135 فعالية تحيي العيد في الفروع الايوائية بالرياض بن دغر: لن نسمح بوجود موطئ قدم لإيران في اليمن والمنطقة بالفيديو.. موقف طريف يجمع الجابر بمشجع شبابي ورجل أمن في الحج أمير المدينة المنورة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه الأسباب العالم قلق حيال قنبلة بيونغ يانغ الهدروجينية مارفيك يستبعد البريك من مواجهة اليابان بسبب الإصابة

ضمن البرامج المعدة سنوياً: 135 فعالية تحيي العيد في الفروع الايوائية بالرياض

ضمن البرامج المعدة سنوياً: 135 فعالية تحيي العيد في الفروع الايوائية بالرياض
المناطق - الرياض

احتفى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال اليومين الماضية بعيد الأضحى المبارك1438هـ في كافة المراكز والدور الايوائية الرجالية والنسائية التابعة له من خلال تنظيم اكثر من 135 فعاليةداخلية وخارجية لفئاتها المشمولة بالرعاية بمشاركة منسوبيها و بعض الفرق الترفيهية والتطوعية والجهاتالخارجية الأخرى.

وكانت الفعاليات التي اقيمت في “مراكز التأهيل بالرياض والخرج والدرعية والمجمعة ووادي الدواسر وشقراءودور الحضانة والضيافة والتربية للأيتام بالرياض وشقراء ومؤسسة التربية النموذجية بالرياض ورعاية المسنينبالرياض وشقراء ورعاية الفتيات ودار الملاحظة بالرياض”قد بدأت بأداء صلاة العيد وذبح الأضاحي ثم اقامةالافطار الجماعي واحتفالات المعايدة وتوزيع الهدايا وتبادل الزيارات بين الفروع للتهنئة بالعيد بالإضافة الىتنظيم حفلات الشواء وجلسات السمر الداخلية واستقبال الزيارات الأسرية لأهالي بعض الفئات كما اشتملتالفعاليات على التنسيق مع بعض الجهات الخارجية مثل مدن الألعاب والمطاعم والاستراحات لإستقبال المقيمينوالمقيمات وحضور الفعاليات العامة التي تقام في مثل هذه المناسبات .

 وحول هذه المناسبة اوضح المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الأستاذ / يوسفالسيالي قائلاً : أن كافة الدور الايوائية قد اتمت استعدادها لتنفيذ هذه الفعاليات منذ وقتِ مبكر بمايتناسب معاحتياجات كل فئة من فئاتها وبما يحقق اهداف الوزارة بإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم ويساعد على ربطهمبالمجتمع خلال ايام العيد المبارك .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>