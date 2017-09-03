ضمن البرامج المعدة سنوياً: 135 فعالية تحيي العيد في الفروع الايوائية بالرياض

احتفى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال اليومين الماضية بعيد الأضحى المبارك1438هـ في كافة المراكز والدور الايوائية الرجالية والنسائية التابعة له من خلال تنظيم اكثر من 135 فعاليةداخلية وخارجية لفئاتها المشمولة بالرعاية بمشاركة منسوبيها و بعض الفرق الترفيهية والتطوعية والجهاتالخارجية الأخرى.

وكانت الفعاليات التي اقيمت في “مراكز التأهيل بالرياض والخرج والدرعية والمجمعة ووادي الدواسر وشقراءودور الحضانة والضيافة والتربية للأيتام بالرياض وشقراء ومؤسسة التربية النموذجية بالرياض ورعاية المسنينبالرياض وشقراء ورعاية الفتيات ودار الملاحظة بالرياض” قد بدأت بأداء صلاة العيد وذبح الأضاحي ثم اقامةالافطار الجماعي واحتفالات المعايدة وتوزيع الهدايا وتبادل الزيارات بين الفروع للتهنئة بالعيد بالإضافة الىتنظيم حفلات الشواء وجلسات السمر الداخلية واستقبال الزيارات الأسرية لأهالي بعض الفئات كما اشتملتالفعاليات على التنسيق مع بعض الجهات الخارجية مثل مدن الألعاب والمطاعم والاستراحات لإستقبال المقيمينوالمقيمات وحضور الفعاليات العامة التي تقام في مثل هذه المناسبات .

وحول هذه المناسبة اوضح المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الأستاذ / يوسفالسيالي قائلاً : أن كافة الدور الايوائية قد اتمت استعدادها لتنفيذ هذه الفعاليات منذ وقتِ مبكر بمايتناسب معاحتياجات كل فئة من فئاتها وبما يحقق اهداف الوزارة بإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم ويساعد على ربطهمبالمجتمع خلال ايام العيد المبارك .